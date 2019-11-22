Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bakan Kurum açıkladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz." dedi
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şu şekilde:
"TAKİP EDİYORUZ"
Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz.
"ESKİ HALİNE GETİRİLECEK"
Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesi de yapıyoruz.
"YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"
Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız.
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