Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yapılan MKYK toplantısında "Suriyelileri ülkelerine dönmeleri için teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri sınır dışı edeceğiz" dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerle ilgili kararını verdi
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TÜRKİYE gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MKYK'da yerel seçim sonuçları değerlendirilirken, bazı milletvekilleri özellikle Suriyeliler konusunda vatandaştan tepki geldiğini ve bu konuda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"ÜLKELERİNE DÖNMELERİNİ TEŞVİK EDECEĞİZ"

Bunun üzerine Erdoğan "Biz Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık. Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı? Ama bu konuda yeni adımlarımız olacak. Ülkelerine dönmelerini teşvik edeceğiz. Suç işleyenleri kesinlikle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı payı alınmasını öngörüyoruz" diye konuştu

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