Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. S-400'lerin uçakla getirileceğini açıklayan Erdoğan, bir gazetecinin Rusya'dan alınacak hava savunma sisteminin teslimatına ilişkin sorduğu soruya, "Bizi şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Çalışmalar devam ediyor." cevabını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YOLUMUZDAN ALIKOYMAZ"

"Şu anda sondaj gemilerimiz arama tarama çalışmalarıyla koordineli olarak süreci devam ettiriyor. Sağdan soldan rahatsız edici sesler çıkabilir, bunlar bizi yolumuzdan alıkoymaz. Şu anda gerek bizler Türkiye olarak gerek KKTC'li soydaşlarımız olarak süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. G20 toplantısında görüştüğümüz liderlere de hassasiyetimizi ilettik.

"ARZUMUZ EGE VE AKDENİZ'DE SIKINTI YAŞAMAMAK"

Yunanistan'da sonuçlanan seçim oldu. Miçotakis yüzde 40'a yakın oy oranı ile şu anda seçimi kazandı. 160'a yakın milletvekili çıkardı. Dün kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim Yunanistan ile yeni bir süreci devam ettiririz. Seçimin ardından görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımızla sürdüreceğiz. Arzumuz isteğimiz Ege'de ve Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, bir gazetecinin, "S-400'lerin teslimatıyla alakalı fotoğraflar yayımlandı. Tarih de yaklaşıyor. Ne zaman teslim edileceği konusunda netlik oluştu mu? Konuşlanacağı yerler konusunda kesinlik oluştu mu?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizi şu tarih diye zorlamazsanız iyi olur. Çalışmalar devam ediyor. Yerleşim planları ve nereye konuşlandıracağı tamamıyla Milli Savunma Bakanlığında. Onlar çalışmayı yapıyor. Son hali bize gelecek ve değerlendirme sonrası karar alınacak. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun"