Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Salı günü Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Ağustos 2019'da Rusya Federasyonu'na günübirlik bir ziyaret gerçekleştirmesinin öngörüldüğü belirtildi.

TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, iki lider Suriyeyi ve Libya'daki gelişmeleri ele almıştı. Başkan Erdoğan, "Rejimin ihlalleri Türkiye'nin güvenliği için tehdit." ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le Suriye'deki gelişmeler hakkında bugün öğle saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Erdoğan-Putin görüşmesinde baş konu Suriye'ydi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti. Libya'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alındı.