Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
GÜNDEM 09.11.2019, 23:22
İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımların da konuşulduğu kaydedildi.
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