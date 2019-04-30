Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilerek, "İki lider, ikili meselelerin yanı sıra Libya’da yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirmişlerdir. Ülkemizin, Libya’nın huzur ve istikrarına desteği yeniden teyit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, Suriye krizinin çözümü için Astana süreci kapsamında yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

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