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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü

28 Ekim 2017 Cumartesi 23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
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CUMHURBAŞKANLIĞI  kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. 

Başta Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türk Akım projeleri olmak üzere enerji alanındaki iş birliği konularına değinen iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ikili ticareti daha da güçlendirecek adımların atılması gerektiği konusunda da mutabık kaldı. 

Görüşmede bu ay sonunda yapılacak Astana toplantısı da ele alındı. 

Suriye'de çatışmasızlığın hayata geçirilmesi çerçevesinde İdlib'deki durumu değerlendiren iki lider, yakın temas içinde olmanın ve eş güdüm içinde hareket etmeyi sürdürmenin önemini vurguladı. 

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve onun şahsında tüm Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

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Son Güncelleme: 28.10.2017 23:49
Anahtar Kelimeler:
PutinRusyaRecep Tayyip Erdoğan
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