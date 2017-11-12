Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 13 Kasım'da Soçi'de bir araya gelecek.
Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı resmi daveti üzerine iki liderin, Soçi'de bir araya geleceği bildirildi. Görüşmede, Suriye ve terörle mücadele başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuların ele alınacağı bildirildi. Açıklamada iki liderin, ikili işbirliği, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ve enerji işbirliği konularında da görüşmeler yapacağı belirtildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.