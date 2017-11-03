Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşecek

RUSYA Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Erdoğan görüşmesi için hazırlık yapıldığını duyurdu. Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Peskov, "Görüşme yapılabilir, bu konuda hazırlıklar yapılıyor" dedi ancak iki liderlerin ne zaman buluşacağı sorusunu yanıtlamaktan kaçındı.
Bilindiği üzere Erdoğan Putin ile en yakın zamanda görüşeceğini açıklamıştı.Putin 28 Eylül'de Ankara'da Erdoğan ile bir buçuk saatlik baş başa görüşme yaptı, 21 Ekim tarihinde liderler telefon üzerinden ikili işbirliği ve Suriye sorununu ele aldılar.
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