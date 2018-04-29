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Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 18.20'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 18.20'de Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi

29 Nisan 2018 Pazar 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Başbakanı  Abdulla Aripov tarafından karşılandı.
 
Karşılamada, Özbekistan Başbakan Aripov'un yanı sıra Dışişleri Bakanı  Abdulaziz Kamilov, Taşkent Valisi Jakhongir Ortikhodjaev ile Türkiye Cumhuriyeti  Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Taşkent Büyükelçiliği personeli hazır  bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan,  MİT Müsteşarı Hakan  Fidan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim,  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide  Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan  Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Taşkent'e geldi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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