Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;
-Grup konuşmasında 2019'u vurguladım, istişareleri yaptım.
-Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini de gözettik.
-En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek.
-Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu.
-Sadece ülkemizin huzuru, refah nerede diye düşünüyoruz.
-İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu. Bu devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.