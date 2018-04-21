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Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme özel soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gündeme özel soruları yanıtlıyor

21 Nisan 2018 Cumartesi 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Grup konuşmasında 2019'u vurguladım, istişareleri yaptım.

-Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini de gözettik.

-En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek.

-Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu.

-Sadece ülkemizin huzuru, refah nerede diye düşünüyoruz.

-İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu. Bu devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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