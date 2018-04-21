Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Grup konuşmasında 2019'u vurguladım, istişareleri yaptım.

-Seçim tarihi için okulların kapatılma tarihini de gözettik.

-En ağır görev Yüksek Seçim Kurulu'na düşecek.

-Ana muhalefet erken seçimi aylardır gündemde tutuyordu.

-Sadece ülkemizin huzuru, refah nerede diye düşünüyoruz.

-İçeride teröre çok büyük darbe vuruldu. Bu devam ediyor.

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