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Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya indi

Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı, Rus lider Putin'le görüştükten sonra basının karşısına çıkacak.

GÜNDEM 27.08.2019, 12:19 Tugay Tönget
Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya indi
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katılacak.Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

#Rusya #türkiye #recep tayyip erdoğan #Vladimir Putin
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