Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
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FUTBOLCU Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons  Hotel'de dünyaevine girdi.
 
Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan  Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Cumhurbaşkanı ve   AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.

Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye  takdim etti.
 
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli  isimler de katıldı.
 

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