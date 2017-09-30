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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen orada mıydın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adamlar teröristlerin adını piknik yapanlar koydu. Çıkmış ne diyor? Onların yanında silah yoktu diyor. Kılıçdaroğlu sen orada mıydın? Bas bas bağırıyorlar ben buradayım diyor, kameralarla yer tepitleri yapıyor ve SİHA'larımız tam hedeften vuruyor" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen orada mıydın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adamlar teröristlerin adını piknik yapanlar koydu. Çıkmış ne diyor? Onların yanında silah yoktu diyor. Kılıçdaroğlu sen orada mıydın? Bas bas bağırıyorlar ben buradayım diyor, kameralarla yer tepitleri yapıyor ve SİHA'larımız tam hedeften vuruyor" dedi

30 Eylül 2017 Cumartesi 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu sen orada mıydın?
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ERZURUM İl Danışma Toplantısı'nın ardından Erzurum'da önemli açılışlar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı ile MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Şu anda önünde bulunduğumuz MNG AVM de Erzurum'un ticari sosyal kültürel hayatına çok önemli katkılar yapacaktır. Burası ülkemizin en büyük 5 AVM'sinden biri" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayide kullandığı milli ve yerli silahlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Hakkari'de SİHA'lar ile vurulan teröristlere kol kanat geren ve onlar için "Piknik yapan siviller" ve "Yanlarında silah olmadığını" savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, " Ana muhalefet Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? Piknik yapanları vuruyorlar diyor. Adamlar teröristlerin adını piknik yapanlar koydu. Çıkmış ne diyor? Onların yanında silah yoktu diyor. Kılıçdaroğlu sen orada mıydın? Bas bas bağırıyorlar ben buradayım diyor, kameralarla yer tespitleri yapıyor ve SİHA'larımız tam hedeften vuruyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Sporda kış olimpiyatları için kurulan alt yapısıyla şehrimiz tabii bir alan haline geldi. 49 km'lik bölünmüş yol uzunluğu vardı biz geldiğimizde. Biz buna 544 km bölünmüş yol ilave ettik. Halep oradaysa arşın Erzurum'da. Mutluyum siz de mutlu musunuz? Elhamdülillah.. Nereden nereye geldik. Kardeşlerim geçtiğimiz 15 yılda ülkemizi 3 kat büyüttük. Allah'a şükür milletimizle birlikte bu zorlu yolu aştık. Dünya niye bizi kıskanıyor? İşte buralara geldiğimiz için. Önümüze çıkan her zorluk yeni müjdelerin habercisi oldu. Nerelerden nerelere geldik. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde her şey ayaklar altına alınarak başlattığımız değişim bizi 16 Nisan'a taşıdı. Kimi zaman sokakları, kimi zaman mahallelere hendekler kazdılar. Kimi zaman darbe yapmaya çalışarak ekonomik kriz çıkarmak için uğraşarak sürdürdükleri saldırıları boşa çıkardık. Bunların akıllarını başlarına alacakları yok. Varsınlar geçmesinler, onlar saldırdıkça biz güçleniyor, çelme taktıkça onlar biz daha yükseğe çıkıyoruz. Şu anda biz İnsansız hava araçlarımızı yapıyor muyuz? Şu anda ana muhalefet, Kandil'i arkasına alanlar ne diyor? Piknik yapanları vuruyorlar diyor. Adamlar teröristlerin adını piknik yapanlar koydu. Çıkmış ne diyor? Onların yanında silah yoktu diyor. Kılıçdaroğlu sen orada mıydın? Bas bas bağırıyorlar ben buradayım diyor, kameralarla yer tespitleri yapıyor ve SİHA'larımız tam hedeften vuruyor. Dedik ya hangi Batı ülkelerine sığınacaklarsa sığınsınlar ama halkımın huzuruna asla müdahale edemeyecekler.

"BEN 2053'Ü GÖREMEYECEĞİM AMA..."

Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Biliniz ki bu kardeşleriniz bu ülkede milletin efendisi değil hizmetkarı olmaya geldi. Farkımız bu. Bak bizi güç sahibi yaptılar, bize İHA vermediler, SİHA da vermediler. Ama hamdolsun onu şimdi biz yapıyoruz. Hükümete gelir gelmez başlattığımız savunma sanayi seferberliğimizin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. İnsansız hava aracından füzeye, tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya kadar olan ihtiyacımız ne varsa, kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılar var ama şu halimizle bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürebilecek durumdayız Gençler, ben 2053'ü göremeyeceğim ama siz inşallah 2053'ü de 2071'i de Biiznillah göreceksiniz. 2071'i beraber inşa etmeye var mıyız?

"SIĞINACAK DELİK ARIYORLAR"

Bu Feto denilen adam, ümmeti parçaladı ümmeti maalesef. Fakat şu anda nerede? Amerika'da. Amerika ona 400 dönüm arazi tahsis etmiş, orada beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da yanında. Ama bir kısmı da nerede yaşıyor, dünyanın değişik yerlerinde. Sığınacak delik arıyorlar. Nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız.

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