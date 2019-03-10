Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi içinizde bölünmeyeceksiniz

İSKENDERUN mitinginin ardından Nihal Atakaş Camisi'ne gelen Erdoğan, burada incelemelerde bulundu. Daha sonra Belen'e geçen Erdoğan, Cumhur İttifakı Seçim Bürosu'nu ziyaret ederek, burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

Belenlilerin gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerek referandumda ortaya koyduğu performansın her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Erdoğan, bu nedenle teşekkür etti.



"Size iki tane İbrahim gönderiyoruz. Bir Belen'de İbrahim, bir de büyükşehirde İbrahim." diyen Erdoğan, bu iki ismin kazanmasının ardından el ele vererek gerek ilçede gerek büyükşehirde Hatay'ı daha farklı bir yere taşıyacaklarını söyledi.



"ONUN İÇİN 'RABİA' DİYORUZ"



Hatay'ın mevcut büyükşehir belediye başkanının "oy ver, hizmet vereyim" dediğini aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:



"Bir belediye başkanı bunu der mi? Ne demek? İşte bu CHP zihniyetinin felsefesi bu. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Sevgililer sevgilisi ne buyuruyor? 'İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır.' Biz de bunu yapacağız. Yapacağız ki sevgililer sevgilisinin muhabbetini kazanalım. Kaldı ki biz sizleri Allah için seviyoruz. Bizim vatansever, milliyetperver olmaktan başka, bu ülkede bir, beraber olmaktan başka gayemiz olamaz.



Onun için 'Rabia' diyoruz. Rabiamızda ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu terör örgütlerine, bu teröristlere ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bölemeyecekler. Bayrağımızı indiremeyecekler. Bunlar bayrak düşmanı, ezan düşmanı, vatan düşmanı."



"İÇİNİZDE BÖLÜNMEYİN"



Seçime 21 gün kaldığını anımsatan Erdoğan, "Çok çalışacağız, kapı kapı dolaşacağız. 31 Mart akşamı inşallah bu zaferi beraber kutlayacağız." dedi. Yola çıkarken "Cumhur İttifakı" dediklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Karşımızdakiler zillet ittifakı, illet ittifakı. Biz bu Cumhur İttifakı'nı nerede kurduk? 15 Temmuz'da kurduk. Nerede taçlandırdık? 7 Ağustos'ta. Orada ne çıktı? Yenikapı ruhu çıktı. Yenikapı ruhuyla yola çıktık ve ben şimdi diyorum ki Rabbim bizlere pazara kadar değil, mezara kadar bu ittifakı devam ettirmemizi nasip etsin. Aman sandıklara sahip çıkalım, sandıklara gitmeyenleri muhakkak sandıklara taşıyalım. Bu demokrasi mücadelesinden galip çıkacağız ve inşallah 31 Mart akşamı da ben Belen'i de takip edeceğim. Bakalım Belen'de ne olacak? Şimdi benim sizden bir ricam var, MHP'li kardeşlerim aman kendi içinizde bölünmeyeceksiniz. AK Partili kardeşlerim kendi içinizde sakın bölünmeyeceksiniz ve konsolide olacaksınız, bir, beraber olacaksınız çünkü cumhur olmak budur, bunu yerine getireceğiz."



Erdoğan, 31 Mart'ın kendilerine yeni bir dinamizm, ruh kazandıracağına işaret ederek, "Bu yeni dinamizmle inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Cumhur İttifakı sadece belediyede değil. Nerede? Parlamentoda. Parlamentodaki dinamizm yerel yönetimlere de sirayet edecek ve yerel yönetimlerde de oradan alacağımız güçle ülkemizi yarınlara taşıyacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi, Belen'i hazırlatıyor" diyerek konuşmasını tamamladı.

