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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi

14 Kasım 2017 Salı 19:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde  Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed al Adiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi  Fikret Özer ve Büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi  Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi  Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik  ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref  Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Katar'a  geldi.

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan katar da
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