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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar Resmi Gazete'de

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7040 sayılı kanun Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar Resmi Gazete'de

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7040 sayılı kanun Resmi Gazete'de yer aldı

03 Kasım 2017 Cuma 07:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar Resmi Gazete'de
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı iki  kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Erdoğan tarafından onaylanan, 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı "Türkiye  Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli  Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi  Gazete'de yayımlandı.
"Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun"un yürürlüğe girmesiyle, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda bulunan tanımlara  "Veri Paylaşımı Kurulu" ve "yetkili idare" tanımları eklendi.
 
Bu yasayla, elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait  tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik  numarası ile ilişkilendirilecek, bu konuda İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.
 
Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere, velayete ve vesayete ilişkin  bilgiler de ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin  bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak.
 
Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara  kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı  yetkili olacak ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışında  tutulacak.
 
Yabancıların Türkiye'de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak  nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular üzerine ilgili olay formları düzenlenecek  ve bir örneği kendilerine verilecek. Bu formlar özel dosyada saklanacak.
 
Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30  gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe  bildirilmesi zorunlu olacak. Doğum bildirimleri, doğumu gerçekleştiren sağlık  kuruluşlarına da yapılabilecek.
 
Doğum bildirimi sözlü beyanla da yapılacak
 
Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi  nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Her sözlü beyanda mülki idare  amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu  olacak. Doğum bildirimi, veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun  büyükanne, büyükbaba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar  tarafından yapılacak.
 
Çocuğa konulan isim üç adı geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan  yazılacak.
  
Ölü doğan çocuklar aile kütüğüne yazılmayacak. Bir doğumda birden  ziyade doğan çocuklar doğuş sırasıyla kaydedilecek.
 
İl ve ilçe müftüleri de evlendirebilecek
 
Yasayla, İçişleri Bakanlığının evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi  verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de eklendi.
  
Tanınan veya babalığa hükümle soybağı kurulan çocuklar, babalarının  hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilecek.
 
Merkezi veri tabanında yer alan kayıtlara göre, uzun süre işlem  görmeyen ve yaşı itibarıyla ölü olması muhtemel kişiler, Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Genel Müdürlüğünce tespit edilecek. Tespit edilen kayıtların  araştırılması, mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerine yaptırılacak.  Araştırma sonucu ölü oldukları belirlenenlerin ölümleri tescil edilecek.
 
Haklı sebeplerin bulunması halinde, aynı konuya ilişkin düzeltme  yapılması hakimden istenebilecek. Nüfus müdürlüğü, ad değişikliği halinde, bu  kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise  eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltecek.
 
Adres bildirimi 20 iş günü içinde yapılacak
 
Diğer adres, faydalanılan kamu hizmetleriyle sınırlı olmak üzere  adrese dayalı olarak yürütülen iş ve işlemlerde, yerleşim yeri adresi gibi aynı  hukuki değere sahip olacak. Kurumlar yürütecekleri iş ve işlemlerde yerleşim yeri  adresi gibi diğer adres bilgilerini de esas alacak.
 
Adres bildiriminde kişilerin yazılı beyanı esas alınacak. Bildirim  şahsen veya güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilecek. Adres bildirimi,  nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere yapılacak. Adres bildiriminin, 20  iş günü içinde yapılması zorunlu olacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
Nüfus Hizmetleri KanunuResmi Gazete
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