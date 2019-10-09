Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği o an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin doğusuna yönelik harekatın başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anlar ise objektiflere yansıdı.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Twitter hesabından tüm dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. Harekatın başlamasıyla Türk jetleri sınırda havalandı mevzileri bombaladı. Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Twitter hesabından duyurduğu an böyle görüntülendi.
ERDOĞAN EMRİ VERDİ
Tüm dünyanın takip ettiği harekatı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle duyurdu: "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
"SURİYE'Yİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ"
Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız."
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