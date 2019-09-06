Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Topkapı Sarayı devredildi
Topkapı Sarayı'nın devredilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tüm hizmetler Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak.
GÜNDEM 06.09.2019, 08:58
Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredildi. Kararnameye göre Topkapı Sarayı'nın yönetim, restorasyon, tanıtım gibi hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığınca yapılacak. Karaname ile Topkapı Sarayı'na ilişkin hizmetlerden doğan her türlü borç ve alacaklar da yine Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkisinde olacak.
TOPKAPI SARAYI GİRİŞ ÜCRETİ ZAMLANMIŞTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında müze giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapmıştı. Buna göre; Topkapı Sarayı'na giriş ücreti 60 TL'den 72 TL'ye, Harem'e giriş ücreti 35 TL'den 42 TL'ye, Aya irini Anıtı'nın ücreti ise 30 TL'den 36 TL'ye yükselmişti.
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