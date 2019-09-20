Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bağış'ın yeni görevi belli oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Çekya Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı merkeze alındı. Bigalı'dan boşalan koltuğa ise AB eski Bakanı Egemen Bağış atandı. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis'in Türkiye ziyaretinde düzenlenen Türkiye-Çekya İş Formu'nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçiliğine atandığını konuşması sırasında, "Prag Büyükelçiliği'ne atanan AB eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış'ın ikili ve ticari ilişkilerimize arttırmak adına gayretle çalışacağına inanıyorum" sözleriyle açıklamış, ancak karar Resmi Gazete'de henüz yayımlanmamıştı. Ayrıca Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis'i Cumhurbaşkanlığı Saray'ında kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ve resmi akşam yemeğine katılmıştı.

BAĞIŞ'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bağış, kendi sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda: "Çek Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Andrej Babiş, eşleri ve değerli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın da vurguladığı gibi dost ve müttefik Çekya'yla her alanda ikili ilişkilerimizi geliştirme irademiz tamdır. Durmak yok…"