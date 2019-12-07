Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez anlattı: Dolandırmaya çalışıyorlar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. AK Parti büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir. AK Parti maziden atiye olan yolculuğun altın halkalarından biridir.

Sadece kendisine odaklanan kişilerden olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz. Vatandaşa yukarıdan bakan kibir abidelerinden dava adamı olmaz. Şimdi bir kongre sürecine giriyoruz. İlçelerde illerde bu hassasiyete büyük önem vermemiz lazım.

KALEMİNİ KIRARIZ

Unutmayın milleti karşısına alan bizi de karşısına alır. Unutmayın insan gönlünü kıranların, partideki görevleriyle ilgili kalemini kırarız.

Hedefimiz önce bu ülkenin 82 milyon insanın her birinin onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünde yer edinmektir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, bize kucak açılıyorsa işte bu hasbi yaklaşımımız sayesindedir.

Hiçbirimizin hesapla davranma, aklı yerine nefsinin sesine kulak verme lüksü yoktur. Hiçkimsenin gündemine takılmayacağız. Bazı konularda milletimizi karamsarlığa sürükleyecek ve bizi başarısız göstermeye çalışan gündem yaratılıyor. Ülkemizin de AK Parti'nin kendi gündemi vardır.

Muhalefetin kısır gündemlerinin içine partinin hapsolmasına izin vermeyeceğiz. AK Parti gündem takip etmez, gündem belirler.

DEAŞ'A KARŞI EN BÜYÜK MÜCADELEYİ VEREN BİZİZ

İstanbul'un nabzını iyi tutarsak, Türkiye'yi de yakalamış oluruz. Bu konuda sizlere büyük görev düşüyor. Türkiye ve AK Parti'nin kaderi aynıdır. Türkiye'yi sevmeyen bizi de sevmiyor. Son dönemde attığımız stratejik adımlar ülkemize karşı bir öfke patlamasına sebep oldu. Bize sürekli Suriye'den ne zaman çıkacaksınız diyor bazı devletler. Onlara soruyoruz: Asıl sizin orada ne işiniz var? Bizim Suriye'ye sınırımız var. Siz neden oradasınız? DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz. Dünyada DEAŞ'a karşı mücadele veren ikinci bir ülke yok. Son 4'lü zirvede bunları konuştuk. Kendilerine bunları açık açık söyledik. Siz oraları terk etmedikten sonra ve Suriye halkı "teşekkür ederiz, gidin" demedikten sonra biz oradan çıkmayız. Söyleyecekleri bir şey yok. Bakın Fransa'nın her tarafı yanıyor, hali ortada.

İMZALADIK

Libya ile anlaşmamızı imzaladık, BM'ye gönderdik. Hangi ülkelerin oyunlarının bozulduğunu biliyorsunuz. Bu oyunlar bozulurken, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan zaman zaman bir araya geliyor. Bir skandalda da oldu. Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandınız. Libya'daki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. Türkiye ve Libya arasındaki bölgede, garantör ülke olarak haklarımız var.

Milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın çıkarlarını korumada dik durduk, dik duracağız. Bizi köşeye sıkıştırmak için diplomasinin yanısıra ekonomiyi de devreye soktular ama başarılı olamadılar.

BUNLAR HALKBANKASI'NI DA DOLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Her şeyden önce Şehir Üniversitesinin tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Tahsisini yapan ben olduğuma göre, daha sonra malum zat başbakan olunca, bu tahsisi Şehir Üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapu devri olmamıştır. Öksüz yetimin hakkını kurdukları üniversiteye tahsis ediyorlar. Sayın babacanın da imzası var bunun altında, Mehmet Şimşek'in var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu yaptıkları ile öğrenin. Bunlar Halk Bankasını da dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor. Fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankasına ödemelerini yapmıyorlar. Halk Bankası kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda bankaya borçları 417 milyon noktasında. Şimdi yapılandıralım diyorlar. Yapılandıralım derken, bunu nasıl yapılandıracaksın. "Spor kulüplerinin borçları yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesinin neden yapılandırılmıyor" diyorlar. Bunlar teminat bile göstermemiş. Alacağımız öğrencilerin yapacakları ödemelere ipotek koyun diyorlar. Mevcut kotanı doldurmadan yeni alacağın öğrencilerle ilgili nasıl oluyor da bir bankaya teminat olarak veriyorsun. Biz geçmişte bankaların nasıl iflas ettiğini biliyoruz. 17 yıllık dönemimizde bizim bankalarımızın hiçbirisi kasalarını boşaltmadı. Biz de kasayı boşaltamayız." dedim. Ülker grubu buraya ciddi destekler verdi daha sonra buradan çekildi. Ülker grubu bizim bu noktadaki desteğimizi de açık net söyledi. Buranın hamisi Marmara Üniversitesi'dir. Marmara Üniversitesi Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden bir tanesidir. Şimdi de Marmara Üniversitesi borçları ödesin diyorlar. Tezgah başka. Biz ne oradaki öğrencilerimizin ne de akademisyenlerimizin düşmanıyız. Hiçbir vakıf üniversitesinde bunların yaptığı uygulama gibi bir uygulama yok. Burada Halk Bankası'nın adeta dolandırılması söz konusudur. Bizim burayı tahsis etmemiz bunlara ne denli önem verdiğimizin ifadesiydi. Şahsımın bir muhalefetliği olsaydı, bu kadar değerli bir araziyi niçin bunlara tahsis edeyim. Bizim derdimiz üniversitelerimiz, kurulsun, çoğalsın, geleceğe yürüyelim.

E hani siz dürüsttünüz. Allah bizleri aynı duruma düşürmesin. Dün MKYK'da da bu konuları görüştük. Adımları kararlı bir şekilde atacağız. Bu işin Danıştay'a başvurusunu yapan da CHP'nin her zaman yanında duran Mimar Mühendisler Odası'dır. Kimin eli kimin cebinde belli değil.