Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Öte yandan görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kalındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Kritik görüşmeye ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve  Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili meseleler ve Suriye'de  yaşanan son gelişmeler ele alınarak, siyasi sürecin desteklenmesinin önemi  vurgulandı ve terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı  çizildi.
Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini  sürdürme arzusunu yeniden teyit etti.İki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara  uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda  mutabık kaldı.Erdoğan ve Trump, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve  75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.
 
BEYAZ SARAY'DAN ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD  Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına  ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi. 
Yazılı açıklamada  şu ifadeler yer aldı:"İki lider ikili ilişkilerin öneminin altını çizdi ve Suriye meselesi  ile (ABD-Türkiye arasındaki) ticaret dahil birçok konuyu ele aldı. İki başkan,  potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı  konusunda mutabık kaldı ve (ABD) Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın, bu konulardaki ilave görüşmeler  için bu hafta Washington'da Türk muhataplarıyla bir araya geleceklerini not  etti."

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