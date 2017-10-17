Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki üniversiteye rektör atadı

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından iki üniversiteye rektör ataması yaptı.
Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.
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