Cumhurbaşkanı Erdoğan için altın kaplama 'Kanuni kılıcı' yaptı

BURHANİYE'DE yaşayan 2 çocuk babası Muammer Tural, burhaniye Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde Osmanlı kılıçlarıyla teber ve balta yapımına başladı. Kılıç yapımına 7 yıl önce başlayan Tural, işini geliştirerek, devlet ve iş adamları için onlarca kılıç üretti. Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş meydanlarında kullandığı kılıcın patentini alan Tural, son eseri 'Kanuni kılıcı'nı da Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladı.

İşinde iddialı olduğunu belirten Tural, "2010 yılından beri kılıç, topuz ve teber imalatı yapıyorum. Toplum olarak ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz, tanımıyoruz. Daha doğrusu tarihimizi yeteri kadar bilmiyoruz. Çin kılıçları, Japon kılıçları, çarşıda pazarda satılıyor. Biz ecdadımızın kullandığı savaş aletlerini bilmiyoruz. Biraz araştırma yaparak, bunun imalatına karar verdim" dedi. Devlet yetkilileriyle önemli iş adamları için tarihi savaş aletleri ürettiğini dile getiren Tural, onların da farklı platformlarda bu ürünleri başkalarına hediye ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırladığı altın kaplama kılıcı kendisine sunmak istediğini belirten Tural, şöyle konuştu:



"Hem kültürümüzü tanıtma açısından hem de ekonomiye katkı sağlamak açısından bu kılıçlar, çok rağbet görüyor. Gerek yurt dışında gerek yurt içinde beğeniliyor. Hazırladığım kılıçlardan biri Kanuni Sultan Süleyman'ın savaş meydanlarında kullandığı kılıç. Bu kılıcın üzerine ayetlerden, dualara kadar gravür işçiliği yaptım. Üzerinde Kanuni için yazılmış bir beyit var. Bu, özel bir kılıç. Bunun patentini de aldım. Şu anda, dünyada benden başka yapan yok. Bir tane de Cumhurbaşkanı'mız için hazırladım. Kendisini çay içmeye bekliyorum. Gelirse altın kaplama kılıcı takdim edeceğim."