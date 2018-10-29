Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul Yeni Havalimanı'na indi

İSTANBUL'UN üçüncü havalimanının ilk fazının uçuşlara açılması dolayısıyla düzenlenen tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

BİNALİ YILDIRIM: HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Törende ilk olarak söz alan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser, ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler ve gece gündüz demeden 7-24 çalışan işçiler, emekçilerimizdir. Onlar için büyük bir alkış istiyorum" dedi. Yıldırım, "Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, 'inat da murattır' diyerek hamdolsun bugünlere ulaştık" diye konuştu.

İLK BİLET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CAN" uçağından eşi Emine Erdoğan ile indikten sonra makam aracıyla terminal binasına geçti. Erdoğan, burada Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu yetkililerinden bilgi aldı. Beraberindekilerle terminal binasında bir süre yürüyen Erdoğan, konuk liderlerle aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan Dağıstanlı boksör Khabib Nurmagomedov ile selamlaştı.

Erdoğan, kullandığı elektrikli araçla bilet işlemlerinin yapıldığı THY kontuvarına giderek görevlilerle sohbet etti. Görevliler de Erdoğan'a, günün anısına biniş kartı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.

Törende, Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Açış konuşmalarının yapılacağı kürsü, havalimanının lale figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre yüksekliğindeki Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin minyatürü şeklinde tasarlandı.

Törendeki konuşmalar, İngilizce, Arapça, Rusça, Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolcaya da çevriliyor.

İSTANBUL HAVALİMANI TABELASI ASILDI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı nedeniyle havalimanı çevresinde düzenleme yapıldı. Havalimanı girişindeki tabelalara "İstanbul Havalimanı" yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan "CAN" uçağı, İstanbul'da açılışı yapılacak havalimanına indi.

TARİHİ AÇILIŞA BİRÇOK ÜLKE LİDERİ GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışı gerçekleşiyor.

Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkan Cahit Altunay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Açılışa ayrıca dünyadan çok sayıda lider katıldı. Havalimanının açılış törenine Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov,Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ,Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prof. Gjorge Ivanov ,Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor Dodon ,Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi ,Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ,Sudan Cumhurbaşkanı Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir ,Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı (Başbakan) Dr. Denis Zvizdic ,Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ,Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Alenka Bratuek Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani (heyet başkanı) İran Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif (heyet başkanı) Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah katıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılan liderleri tek tek selamladı. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile tokalaşarak bir süre sohbet etti. Selamlamanın ardından törene katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

İŞ, SANAT VE SPOR DÜNYASI DA KATILIYOR

İstanbul'daki yeni havalimanının ilk etabının açılışına, ulusal ve uluslararası medya kuruluşları da ilgi gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren yeni havalimanına gelen ulusal ve uluslararası medya kuruluşları, geniş haberci kadrosuyla açılışı takip ediyor.

Gün boyunca yayınlar yapan basın kuruluşları, havalimanıyla ilgili yapım sürecini, açılışa ilişkin bilgileri izleyicilere aktarıyor. Basın mensupları, mimarisiyle büyük hayranlık uyandıran havalimanıyla ilgili röportajlar da yapıyor. Açılış için havalimanına gelen konukları, klasik Türk sanatlarındaki birçok desenden esinlenilerek ortaya çıkarılan, tasarımı modacı Ettore Bilotta'ya ait yeni üniformalarıyla THY'nin kabin memurları karşılıyor.

Öte yandan eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, Tuluyhan Uğurlu, Orhan Gencebay, Sevim Emre, Oktay Kaynarca, Aziz Yıldırım, Ali Ağaoğlu, Ferit Şahenk, Yavuz Bingöl, Şafak Sezer, Burcu Esmersoy, Demet Şener, eski bakanların da aralarında bulunduğu siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli de havalimanına gelmeye başladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler Hahambaşı İsak Haleva Süryani Ortodoks Kilisesi Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin de açılışın yapılacağı alana geldi. Ayrıca açılışa katılacak bazı THY uçakları da havalimanına iniş yaptı. Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi. Sahnede yer alan dev ekrana, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarının fotoğrafları yansıtıldı. Bir akrobasi grubunun, terminaldeki gösterileri de konuklar tarafından ilgiyle izlendi. Yaklaşık 30 ambulansın konuşlandırıldığı havalimanında, 100'ün üzerinde sağlık çalışanı, 10 UMKE ekibi ve çok sayıda güvenlikçi görev yapıyor.

Törene TFF Başkanı Yıldırım Demirören, eşi Revna Demirören ve kızı Yelda Demirören, Demirören Holding Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, Demirören Medya Grubu Başkanı ve Milliyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal da katıldılar.

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 17:58