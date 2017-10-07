Cumhurbaşkanı Erdoğan, "felaketi" canlı izledi

Otele girişi sırasında Erdoğan'ın, makam aracında bulunan televizyon ekranından A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İzlanda ile yaptığı maçı izlediği dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da kente geldi. İZLANDA MAÇINI CANLI İZLEDİ

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapılacağı Afyonkarahisar'daki otele geldi.

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