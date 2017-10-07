Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
7 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
7 Ekim 2017 Yeni Alanya...
7 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
7 Ekim Günlük Burç Yorumu
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
Bu mantar cinsel gücü arttırıyor
banner468

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "felaketi" canlı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda'ya yenilerek Dünya Kupası umutlarını söndürdüğümüz maçı makam aracında canlı takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "felaketi" canlı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzlanda'ya yenilerek Dünya Kupası umutlarını söndürdüğümüz maçı makam aracında canlı takip etti

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "felaketi" canlı izledi
banner404

CUMHURBAŞKANI ve  AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapılacağı  Afyonkarahisar'daki otele geldi.

MADURO İLE YEMEKTEN SONRA UÇAKLA GİTTİ

Erdoğan,  Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğin ardından "ANA" uçağı ile saat 22.00'de  Afyonkarahisar'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi  Emine Erdoğan da kente geldi.
İZLANDA MAÇINI CANLI İZLEDİ

Otele girişi sırasında Erdoğan'ın, makam aracında bulunan televizyon ekranından A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası  Avrupa Elemelerinde  İzlanda ile yaptığı maçı izlediği dikkati çekti.

Erdoğan'ın yarın sabah yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, pazar günü öğleden sonra değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Futbol Federasyonları BirliğiADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika: ÖSO İdlib’e girdi, çatışmalar sürüyor, TSK alarmda
Son dakika: ÖSO İdlib’e girdi, çatışmalar sürüyor, TSK alarmda
Ambulansta dehşet! Oksijen tüpü patladı hasta yanarak öldü
Ambulansta dehşet! Oksijen tüpü patladı hasta yanarak öldü
Bakan'dan Gülen'in iadesiyle ilgili flaş sözler...
Bakan'dan Gülen'in iadesiyle ilgili flaş sözler...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim