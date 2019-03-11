Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezanı ıslıklayana fırsat vermeyiz'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Buradan Hakkari'nin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Size Şırnak'ın selamını getirdim. Bir başkasızın, bambaşkasınız. Şöyle el ele vereceğiz. Kalkınma yolunda Hakkari'yi çok daha ileriye götüreceğiz. Çukur terörünün izlerini silmiş bir Hakkari gördüm. Kamu kurumlarımız Hakkari'ye güzel hizmetler yaptılar. Terörislerin enkaza çevirdikleri şehrimizi bambaşka noktaya getirdiler.

Kandil'e peşkeş çekilen paraların sizin harcandığından şehrin ne kadar güzelleştiğini gördünüz. Belediye araçlarının terörirstlere mühimmat taşımak yerine sizler için çalıştığında aradaki farkı gördünüüz mü? Kimlik siyaseti yapanla eser siyaseti yapanların arasındaki farkı gördüğünüze inanıyorum. Ufacık çocukları Kandil'e kaçıranlardan hesap soruyor muyuz?



Son 5 senede Hakkari neler gördü neler. Aydınlığı da terör karanlığını da gördü. İnsanı büyüleyen şu güzelliğin Kandil'in kapı kulları tarafından kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Hakkari'nin 31 Mart'ta karanlık yerine aydınlığı, baskı yerine özgürlüğü tercih edeceğine inanıyorum.



Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, Cumhurbaşkanı HDP'ye oy verenler teröristtir. Benim ağzımdan siz böyle birşey duydunuz mu? Ben HDP'yi yönetenlere terörist diyorum. Çünkü onlar benim vatandaşımı aldattılar. Dağa kaçıranlar onlar değil mi? O yavrularımızı malesef oralarda o kendilerinin art niyetleri için kullananlar onlar değil mi?



SAYGI DA DUYMAYIZ FIRSAT DA VERMEYİZ



Ezanı yuhlayan, ıslıklayan edepsiz pankarkları ile saygısızlıkta sınır tanımayan o güruhun arkasında CHP, HDP var. Ezanımıza bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı da duymayız fırsat da vermeyiz. 8 Mart Kadınlar Günü dediler Taksim'e yürüdüler dert seçim öncesi ülkeyi karıştırmak. HDP biliyorsunuz kongrelerinde İstiklal Marşı okutmaz. Onlar bayrağımızı yaktılar biz ise bayrağımızla yürüdük ve yürüyoruz. Ben şu anda Hakkarili kardeşlerimin şu ortaya koyduğu tablo nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.



Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın yurdumuzun üstünde ebediyen okunmasına kimse engel olamayacaktır. Ezana düşmanlık eden bu ülkenin ve milletin tüm değerlerine de düşman demektir. Benim tanıdığım Hakkarili kardeşim meydanı bunlara bırakmaz. Benim için Türk, Kürt aynı bakın yıllar yılı siyasetin içindeyim meydanlarda hep şunu söyledim. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Teröristler rahatsız olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Hep birlikte Türkiye'yiz. Kimse bizim kardeşliğimizi hafife alamaz. Hiç kimse topraklarımız üzerinde ameliyat yapamaz.

