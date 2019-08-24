Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla aradı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un (38), hastanede ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde Emine Bulut, "Ben ölmek istemiyorum" derken, yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağladığı görüldü. Sosyal medya kullanıcılar cani Baran'a tepki göstererek Türkiye'deki kadın cinayetlerine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Olay, 18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki kafede meydana geldi. Fedai Baran, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B. ile kafede buluştu. Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Emine Bulut kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.