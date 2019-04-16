Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ve Belarus...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko ile ortak açıklama yaptı. Erdoğan iki ülke arasında 6 anlaşmanın imzalandığını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Türkiye ve Belarus...
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası  görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 Lukaşenko'yu resmi ziyaret vesilesiyle Ankara'da ağırlamaktan duyduğu  memnuniyeti ifade eden Erdoğan, kendisinin 2016 yılında Belarus'u ziyaret eden  ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, Lukaşenko'nun da Türkiye'ye başka vesilelerle geldiğini ancak  23 yıl aradan sonra ilk kez, Türkiye'ye Belarus'tan devlet başkanı düzeyinde  resmi ziyaret gerçekleştirdiğini anımsattı.
 
İkili ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki siyasi,  askeri, ekonomik, ticari, kültürel bütün konuları ele alma fırsatı bulduklarını  anlatan Erdoğan, aynı şekilde bakanların da muhataplarıyla  görüşmeler  yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, "Böylece geleceğe yönelik ne gibi adımlar  atacağız, bunları değerlendirme fırsatını bulmuş olduk." diye konuştu.
 
Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu  söyleyen Erdoğan, "27 yıldır Belarus'la ilişkilerimiz ortak anlayış, karşılıklı  saygı ve güven çerçevesinde devam etmektedir. Türkiye ile Belarus arasındaki iş  birliğini her düzeyde daha da ileriye taşımanın gayreti içerisinde olacağız.  Özellikle ekonomi alanında değerlendirilmeyi bekleyen çok ciddi bir potansiyel  söz konusu." dedi.
 
Geçen hafta Ankara'da Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın  gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, 9. Savunma Sanayi İş Birliği  Toplantısı'nın da şubat ayında yine Ankara'da yapıldığını anımsattı.
 
Gerekli hazırlıkların yapıldığını ve anlaşmaların imzaya hazır hale  getirildiğini ifade eden Erdoğan, bugün de iş insanlarının Türkiye-Belarus İş  Forumu vesilesiyle bir araya geldiklerini bildirdi.
 
İki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişme eğiliminde olduğunu dile  getiren Erdoğan, 6 anlaşmanın imzalandığını söyledi.
 
Erdoğan, 2016'da 1 milyar dolarlık bir ticaret hacminin hedeflendiğini  anımsatarak, "Bu ticaret hedefine henüz ulaşabilmiş değiliz. Görüşmelerimizde bu  hedef doğrultusunda daha fazla çalışılmasının gereğini de ortaya koyduk ve şimdi  yeni hedefimiz 1,5 milyar dolarlık bir hedeftir. Türkiye ve Belarus, aslında bunu  gerçekleştirebilecek bir imkana da sahiptir." dedi.
 
İş dünyası temsilcilerini karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik  etmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Bunun en son örneğini Karma Ekonomik  Komisyon Eşbaşkanlarımızın katılımıyla dün  Kırıkkale'de Belarus-Azerbaycan ortak  yatırımıyla açılan traktör fabrikası teşkil etmiştir. 5 milyon dolarlık bir  yatırımla kurulan fabrikanın ilk üretimini bu ay içerisinde gerçekleştirmesi  planlanmaktadır." diye konuştu.
 
Ulaştırma ve savunma sanayi başta olmak üzere iş birliği alanlarının  çeşitlendirilmesinin de ele aldıkları konular arasında olduğunu belirten Erdoğan,  "Bu alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak projeler, atılabilecek müşterek  adımlar mevcuttur. Bilim ve teknoloji alanındaki ilişkilerimiz, bu kapsamda  müstesna bir niteliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye-Belarus Ortak Bilim ve Teknoloji Komitesinin ilk toplantısının  kasım ayında Ankara'da yapıldığını dile getiren Erdoğan, "Belarus son yıllarda  bilim ve teknoloji alanında özellikle de bilişim sektöründe kayda değer  gelişmeler sağlamıştır. Bilhassa yüksek teknolojili ürünlerin üretimi, tarımsal  araştırmalar, tıp ve eczacılık, bizler için önemli bir iş birliği zemini teşkil  etmektedir. Az önce bilim ve teknoloji alanında imzalanan yol haritası ve  Antarktika'da Bilimsel ve Teknik İş Birliği Mutabakat Muhtırası, bu alandaki iş  birliğimizin somut göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Belarus'ta Türk kültürüne, Türkçe'ye olan ilginin ve Belaruslu  turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden birinin Türkiye olmasının memnuniyet  verici olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
 
"Vizesiz seyahat imkanının katkısıyla 2016 yılında 113 bin olan  Belaruslu misafirlerimizin sayısı 2018 yılında 245 bine ulaşmıştır. Bu ayın  sonunda Ankara'da düzenlenecek Türkiye-Belarus Turizm Karma Komisyonu Altıncı  Dönem Toplantısı ile atılacak yeni adımlar neticesinde bu sayının daha da  artacağına eminim."
 
"Belarus, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır"
 
FETÖ ile mücadelenin de görüşme gündemlerinde yer aldığını belirten  Erdoğan, şöyle devam etti:
 
 "Belarus bu mücadelemizde bizi yalnız bırakmamış, gerekli adımları  atmaktan kaçınmamış, FETÖ bağlantılı derneklerin tasfiyesini sağlamıştır. Bu  vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko ve Belarus makamlarına gösterdikleri  hassasiyet ve örnek duruş nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek  istiyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun ve somut gündeme sahip Türkiye-Belarus  ilişkileri, sağlam temeller üzerinde gelişme göstermektedir. Az önce imzalanan  anlaşmalar da ilişkilerimizin ahdi zeminini pekiştirecektir." dedi.
 
Lukaşenko ve beraberindeki heyete "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan,  "Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni  ediyorum." diye konuştu.
 
İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı
 
Ortak basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Lukaşenko'nun huzurunda  iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.
 
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Belarus  Cumhuriyeti Askeri Sanayi Devlet Otoritesi Arasında Savunma Sanayii Alanında İş  Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'na Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile  Belarus Devlet Savunma Sanayi Komitesi Bakanı Roman Golovchenko imza attı.
 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus  Ulusal Bilimler Akademisi (NASB) arasında 19 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan  Bilim ve Teknoloji Alanında İş Birliği Anlaşmasına Yönelik 2019-2021 Yol  Haritası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Belarus Bilimler  Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov tarafından imzalandı.

 
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Belarus  Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi arasında Antarktika'da Bilimsel ve Teknik  İş Birliği Üzerine Mutabakat Zaptı'na yine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa  Varank ile Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov imza koydu.
 
İki ülke hükümetleri arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nı  Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Belarus Eğitim Bakanı Igor Karpenko imzaladı.
 
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Belarus Cumhuriyeti Adalet  Bakanlığı arasında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı'na, Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül ve Belarus Adalet Bakanı Oleg Slizhevsky tarafından imza atıldı.
 
Türkiye-Belarus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onuncu  Dönem Toplantısı Protokolü ise Tarım ve Orman Bakanı ve KEK Eş Başkanı Bekir  Pakdemirli ile Belarus Başbakan Yardımcısı ve KEK Eş Başkanı Igor Lyashenko  tarafından imza altına alındı.
 

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