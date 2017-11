Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ahmak değil!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak, özel uçak "TUR" ile saat 15.05'de Rusya'ya gitti. Erdoğan hareket öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı. Iran-Irak sınırında meydana gelen depremle ilgili konuşan Erdoğan, "Tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevkettik. AFAD, Kızılay ve diğer kuruluşlarımız yardım çalışmalarında bulunuyorlar. 50 TIR'lık konvoy da Habur'dan Irak'a giriş yapmış bulunuyor. Her türlü desteği veriyoruz. Yaraların sarılması hususunda gerekli talimatları verdik. temmenimiz can kaybı sayısının daha da artmaması yönündedir"dedi.

VİZE MUHAFİYETİNİ YENİDEN KONUŞACAĞIM

Rusya ziyaret ile ilgli de konuşan ve vize muhafiyeti konusunu Gündeme getireceğini ifade eden Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Biraz sonra heyetle 3 ülkeyi kapsayacak bir ziyarete çıkacağız. İlk ziyaretimiz Rusya'nın Soçi iline olacak. Ziyareti değerli dostum Putin'in davetine icabet üzerine gerçekleştiriyoruz. Ankara yapmış olduğu ziyaretin iade-i ziyaret olarak gerçekleştirilecek. Suriye'deki son gelinen durumları değerlendireceğiz. Ne gibi adımlar atmamız gerekiyor, üzerinde duracağız. Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu hassasiyeti korumaya devam ediyoruz. Vize muafiyetinin önündeki engellerin kaldırılması üzerine beklentimizi tekrar ileteceğim. 4 milyonu aşkın Rus turisti ağırlama imkanımız oldu. Enerji alanında da yakın işbirliği halindeyiz. Türk Akımı hızla ilerliyor, Akkuyu'nun da 2023'te faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunacağız. Özellikle Suriye'ye ilişkin son görüşmeler önem arzediyor. İdlib merkezli görüşmelerimiz önem arzediyor. Sayın Putin ve Trump'ın ortak açıklamasını da birlikte değerlendireceğiz.



KUVEYT ZİYARETİ

Soçi'den sonra Kuveyt'e geçeceğiz. Kuveyt ile çok yakın dostluk ve kardeşlik bağlarımız var. Son dönemde daha da perçinledik, bu bağları. Özellikle müteahhitlik sektöründe, şu anda firmalarımızın orada işlere girmeleri bizler için önemli bir imkan. 2017 Kuveyt ile ilişkilerimizde müstesna bir yıl oldu. Askeri ve savunma sanayii, eğitim, kültür, konsolosluk ve diğer alanlardaki iş birliği konularını da değerlendireceğiz. Yemen'deki son gelişmeler, Filistin meselesi ve terörizmle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunacağız. Körfez'de kriz devam ediyor. Kuveyt arabuluculuk görevini sürdürüyor. Biz de meseleyi hal yoluna koymak için aktif bir çaba yürüttük.

KATAR ZİYARETİ

Müzakeresi tamamlanan anlaşmaları imzalayacağız. Ekonomik, ticari ve yatırım iş birliği önemli gündem maddelerini teşkil ediyor. TSK'nın Katar'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar ve Körfez bölgesine verdiğimiz önemin de bir nişanesidir.

İSMAİL KAHRAMAN'IN ADAYLIĞI

Malumunuz, şu anda İsmail Bey, gerek siyasetteki deneyimi ile gerçekten yakın siyasi tarihe olan vukufiyeti ile değerli bir milletvekili arkadaşımız. Burada Meclis Başkanlığı'na adaylık husus her milletvekilinin kendi tercihidir. Şu anda İsmail Bey'in adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma hakkım da yok. Sadece partinin genel başkanıyım, aynı zamanda da Cumhurbaşkanıyım.

AFRİN OPERASYONU VE S-400 ANLAŞMASI

Putin ile Suriye konusunu görüşmemiz bizim için önem arzeden bir konu. Zira Suriye'ye 911 kilometre sınırı olan biziz. Bu kadar uzunca sınırı olan bir başka ülke yok. Taciz, tacizin yanında sürekli olarak tehdit alan ülke, bizim şehirlerimiz. Bu konuları biz Rusya ile bugüne kadar defaatle görüştük. Bunun yanında koalisyon güçleri ile de görüştük, görüşüyoruz. Kastım, başta ABD olmak üzere, Almanya, Fransa, onlarla da görüştük. Suriye dediğimiz zaman akla sadece İdlib gelmemeli. Bizim bir Cerablus operasyonumuz olmuştur. Ondan sonra El Bab günler almıştır. 2000 kilometrekarelik bir alan Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde kontrol altındadır. Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler verilen sözlere rağmen gitmemiştir. Mümbiç boşaltılmamıştır. Terör örgütü YPG orada işgalci olarak durmaktadır ama merkezi yönetim, Rusya ve bizler de orayı gözetim altında tutmaktayız. Halep'ten göç edenler İdlib'de. İdlib'de yaşamda sıkıntı var. Zaman zaman siviller tacize uğramakta, onun için Rusya ile bizim şu anda İdlib'de bir ortak çalışmamız söz konusu. Bu çalışmayı sürdürüyoruz, sürdürmekte kararlılığımız var. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. Afrin de bizim sınırlara komşu olan iller. Afrin'de de farklı bir durum söz konusu. Afrin'in içindeki demografik yapının içinde bize müzahir olan etnik unsurlar da var ama karşı olanlar da var. YPG/PYD'nin de burada belli bir yapısı var fakat biz Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini göz ardı edemeyiz. Gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek. Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendilerin ile de yaptık. Onların olumlu yaklaşımı bizim planımızı uygulamaya çok daha değişik şekilde yapmamıza olanak veriyor.

(S-400 anlaşması) S-400 ile ilgili bazı teknik konuları da bu ziyaretimizde görüşeceğiz. Milli Savunma Bakanlarımız da muhatapları ile konuları görüşüyorlar. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyorum.

ASKERİ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLSE, ASKERLERİNİ ÇEKSİNLER"

(Putin-Trump görüşmesi) Ben bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor. Öbür tarafta merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. Askeri çözüm söz konusu değilse, o zaman çeksinler askerlerini. Orada Türkiye'nin askeri yok ki. Onların var. Çeksinler askerlerini, siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce hep birlikte orada seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içinde bu yönteme başvuruldu mu? Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 7 yıllık Suriye, 15 yılı biraz aştı, Irak olayı. A'dan z'ye biliyoruz olanı. Biz Irak'a ABD'nin girmesini istememiştik. Girdiler. Irak'ta durmayacağız dediler, boşalttılar mı? Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil. Bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor ama uygulaması farklı oluyor. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 5 hava üssü var. Bir de Rakka'ya hazırlıyorlar. 8 tane de ayrıca üssü var. 13. Rusya'nın 5 tane var. Bunlar ortada. Bu gerçekleri nereye koyacağız? Sadece Amerika'nın Suriye'ye zırhlı taşıyıcı olarak getirdiği silahlar var.

DAĞLIK KARABAĞI'I DA KONUŞACAĞIM

Dağlık Karabağ konusunu sayın Putin ile görüşme düşüncem var.