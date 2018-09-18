Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Vizesiz Rusya' vurgusu

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi’de bir araya geldi. Özellikle Suriye konusunda görüşmeler yapan Erdoğan ve Putin, yaptıkları ortak basın toplantısında turizm konusunda da açıklamalar yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ile ikili görüşmesi ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında turizmle ilgili şöyle konuştu:

2019 yılında gerçekleştirilecek çapraz kültür ve turizm yılı konuşuldu

“2019 yılında gerçekleştirilecek çapraz kültür ve turizm yılına hazırlığı da konuştuk. Geçen sene Türkiye’yi rekor düzeyde 4 milyon 700 bin Rus ziyaret etti. Rusya Türkiye’ye giden yabancı vatandaşlar arasında birinci sıraya yükseldi. Bu senenin ilk yarısında Rus turistlerin sayısı yüzde 40 arttı.

Türk partnerlerimizle Rusların Türkiye’de tatili için konforlu ve güvenilir koşulları sağlamak için sıkı işbirliğine devam etmek istiyoruz.”

Bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor

Sözcü'de yer alan habere göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi: “2019 yılında Türkiye’de ve Rusya’da karşılıklı olarak kültür ve turizm etkinliklerini gerçekleştireceğiz.

Buna dair hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turistler ilk sırada yer alıyor. 4.7 milyonluk rekorumuzu, bu yıl görünen o ki, altı milyonla gerçekleştireceğiz. Vizesiz seyahat rejimi yönündeki beklentimiz devam ediyor, bakanlıklarımız çalışmaya devam ediyor.”