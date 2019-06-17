Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Mursi için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Mursi için ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaretinde bir  gazetecinin Mursi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Haberi arabadan inerken aldığını belirten Erdoğan, "Maalesef mahkeme  salonunda bu cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize,  Allah'tan rahmet  diliyorum." ifadesini kullandı.

Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a  cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi, demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir  edayla, tamamıyla bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi'nin, 50'ye yakın  Mısırlıyı idam ettirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Batı, Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler  idamı yasaklarken ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle  oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir  taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını  isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu  idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta ve hatta 7 genci idam  ettikleri bir haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi  ülkelerin katılmasını tabii hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. İşte bu  süreç ne yazık ki şurada yaklaşık hemen hemen 5 yılı  buldu. 5 yıldır Mursi  kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşı ile beraber orada mahkum. Bugün de  şüpheleri bir kenara koyuyorum, emrihak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim  inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm  onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ  olsun. Ailesine yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."

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