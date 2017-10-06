Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme!

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bugünkü görüşmede Kaya'ya bazı talimatlarda bulunacak. Önümüzdeki hafta AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı var. Bu süre içinde parti içindeki istifa gündemine ilişkin olarak gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.
RESMİ PROGRAMINDA YER ALMIYORDU
Bu görüşme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi programında yer almadı. Erdoğan'ın resmi programında sadece Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile olan görüşmesi yer alıyordu.
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