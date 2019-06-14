Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Alanya paylaşımı

ERDOĞAN paylaşımında; Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla kendisine gönderilen karne günü mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan patylaştı. Paylaşımında, Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel # karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller! ' mesajını yayınlayarak Alanya'ya selamlarını iletti.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 16:36