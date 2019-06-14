ERDOĞAN paylaşımında; Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla kendisine gönderilen karne günü mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan patylaştı. Paylaşımında, Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel
#karnegünü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller! ' mesajını yayınlayarak Alanya'ya selamlarını iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz Alanya paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' a sosyal medya hesabı Twitter'dan sürpriz bir Alanya paylaşımı yaptı.
ERDOĞAN paylaşımında; Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Kılıçarslan İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla kendisine gönderilen karne günü mesajını sosyal medya hesabı Twitter'dan patylaştı. Paylaşımında, Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel
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