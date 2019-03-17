Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sezai Temelli' tepkisi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, "Şimdi bu adam (Sezai Temelli) Kürt bile değil. Kürdistan diyor. Şimdi ben söylüyorum. Kürdistan diye bir yer benim ülkemde var mı? Güneydoğu var, Orta Anadolu var. Ege var Marmara var. Ama Kürdistan yok. Ey Sezai sen Kürdistan istiyorsan Irak'ın kuzeyinde var oraya defol orada yaşa. Şimdi ben Kürt kardeşlerimize söylüyorum bunlar ülkemizi bölmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

"Bunlara en güzel cevap nedir? İzmir'de kaybettirmektir." diyen Erdoğan, "31 Mart'ta en güzel cevabı vermeye var mıyız? İmamoğlu da bilecek ki diyor, Ankara'da Mansur bilecek ki Kürtlerin oyunu almadan seçim alamazlar diyor. Laflara bak ya. Bu sayın Bahçeli'nin de söylediği gibi bir beka mücadelesinin adıdır. Biz bu mücadeleyi kazanacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.