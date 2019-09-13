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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit yakınlarına başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği saldırıda şehit olan vatandaşların aileleriyle telefonda görüştü.
GÜNDEM 13.09.2019, 09:43
CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile telefonda görüştü.Erdoğan, görüşmede şehit vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.
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