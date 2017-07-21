Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik ziyaretler

CİDDE'DE Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suudu da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveytte Emir Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabahla, Katarda Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Saniyle bir araya gelecek. Görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü öğrenildi. Bu çerçevede, Körfez ülkeleri arasında Katar bağlamında yaşanmakta olan ihtilafa ilişkin son gelişmelerin ve sorunun çözümüne yönelik atılabilecek adımların ele alınmasının planlandığı belirtildi.