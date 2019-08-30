Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Şu an bizim istediğimiz noktada değil'

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, şunları söyledi:

''İdlib’le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek bu yalan olur. Zira İdlib’de şu anda 60 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1-2 katı göç var. Bunlar tabi kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Bu konuda da bizim tedbirli olmamız lazım. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız.12 gözlem kulemiz zaten teyakkuz halinde. Biliyorsunuz 9-10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Putin ile görüşmelerden sonra bu konuda da gerekli uyarılar yapıldı. Trump ile görüşmelerde Münbiç konusunu ele aldık. Ve bu 20 mil talimatı olmuştu. Bu konuda daha sonra Amerikalı heyet bizim heyetimizle yaptıkları görüşmelerde bunu daraltma gibi durumları oldu. Arkadaşlarımız geçici de olsa mutabakatı sağlamış durumdalar.Önümüzde bir BM Genel Kurulu var. BM Genel Kurulu'nda da sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Ama bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Temennim odur ki bu süreci Cenevre'den önce çok daha olumlu bir şekilde tamamlayalım.''