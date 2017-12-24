Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Sudan güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost, kardeş bir ülke. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerek Sudan yönetimi gerek halkı bize en anlamlı desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. Bu desteği, dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesine Cumhurbaşkanı bizzat katılarak destek vermişlerdir. Ziyaretim Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması hasebiyle ayrıca önem taşımaktadır.

Sudan Meclisi'ne de hitap edeceğim. Türkiye İş Forumu'na da katılacağız. Geniş bir iş adamı katılımı ile ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Çad'a ilk ziyaret.

Yaklaşık 7 yıl önce Tunus halkının başlattığı demokrasi yürüyüşü tüm bölge için ilham kaynağı olmuştu. Türkiye bu süreçte Tunus'a en güçlü destek veren ülkelerin başında gelmiştir. İkili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Bu ziyaretim sırasında da değerli dostum Tunus Cumhurbaşkanı'nı gündemimizdeki konuları ele almak üzere ziyaret ve adımların da planlamasını da yapacağız. 2005'ten itibaren Afrika kıtası ile işbirliğimizin giderek güçlendiğini görüyoruz.