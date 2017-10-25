Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ERDOĞAN'IN açıklamalarından satır başları;

'DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ÜLKEYİZ'

Türkiye özellikle müteahhitlik açısından dünyada önemli bir ülkedeyiz. Bu tecrübemizi Özbekistan ile paylaşmaya hazırız.

Özellikle turizm açısından Taşkent, Buhara, Semerkant çok önemli yer tutuyor.

'DEV PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Kayak turizmine yönelik dev bir projeye Özbekistan'da hayat vereceğiz. Türk müteahhitlik şirketiyle hayata geçireceğiz.



'BİR MÜJDE VERMEK İSTİYORUM'



Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. THY 16 Mart'tan itibaren İstanbul Semerkant'ta uçuşlara başlayacak.



Bölgesel konuları konuştuk. Ortak bildiride de geleceğe yönelik ifadeler olacak. Eğitim ve burslar konusunda atacağımız adımları konuştuk.

