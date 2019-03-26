Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Resmi rakam aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var, bir bu kadar da yollarda var.

-Önümüzde yeni bir imtihan var. Sadece 4 gün kaldı.

-Sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin aşılmaz, sarılmaz, yıkılmaz kalesidir.

-Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar.

-Bu Bay Kemal'de utanma yok. Geçen 'Başörtüsü sorununu biz çözdük' diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi'nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun?