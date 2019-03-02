Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon mitinginde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Merde mert diyen, özü bir, sevdası bir uşakların şehri Trabzon. Bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Her gün vira bismillah diyen balıkçı kardeşlerime selam gönderiyorum. Aşkınız, vefanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimlerindeki desteğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletin adamına, Cumhurun ittifakına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Siz bize sahip çıktınız, biz de sizin emanetinize sahip çıktık. Siz bizi bağrınıza bastınız, biz de sizin için koştuk, koşturduk. Siz dağ gibi bizim yanımızda durdunuz.



'MİLLETİMİZİN HUZURUNA KAST EDENLERİ YOK EDECEĞİZ'

Cudi'de inlerinde bastık. Gabar'da inlerinde bastık. Tendürek'te inlerine girdik. Kandil'de inlerine girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Kovalıyoruz, kovalayacağız. Az önce İçişleri Bakanımız dinlediniz. Kara kış demeden, kar tipi demeden bütün askerimizle, komandolarımızla birlikte Bakanımız da onlarla; hep birlikte yürüdük, yürüyoruz, yürüyeceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu ülkede bizim milletimizin huzuruna kast edenleri yok edeceğiz.



'YALLAH ORAYA, GİT KÜRDİSTAN'A... SİZİN BU ÜLKEDE YERİNİZ YOK'

Trabzon'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. 780 bin kilometrekareye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bizim Doğu Anadolumuz var, Güneydoğu Anadolu bölgemiz var, Karadenizimiz var, Akdenizimiz var, bizim Orta Anadolumuz var, bizim Ege'miz var, Marmaramız var. Ama bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok.



'BİZİM ARKAMIZDA DA MİLLET VAR, HAK VAR"

Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, İYİ Parti'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Diyorum ki kardeşlerim, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Bölücü terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye gönül verenlere de sesleniyorum. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle beraber olacak mısınız? Gelin 31 Mart'ta sandıklarda bunlara şöyle güzel bir Osmanlı tokadını vurun. Ne diyor? "Bizim arkamızda PKK var, YPG var" diyor. Bizim arkamızda da bu millet var, hak var hak.



Bu milletin paralarını Kandil'e gönderenlere biz bu ülkede müsaade etmeyiz. İşte onun için ne yaptık? Kayyumlar... Ve bak, yargılandılar. Bir tanesi yanılmıyorsam 13 sene ceza verdi. Niye verdi? İşte devletin bu imkanlarını buralarda harcadıkları için verdi. Bundan sonraki süreçte de bunların bu tür yanlışları devam ettikçe, bunlara bu bedelleri ödeteceğiz. Asla bunlara kalkıp da iyi yaptınız diyemeyiz.



Önümüzde 31 Mart var. Adeta bir beka meselesi. Vereceğimiz dersle inşallah geleceğimiz daha aydınlık olacak. 4.5 yıl bu kardeşiniz cumhurbaşkanı olarak iş başında. Tüm belediyelerimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız.