Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Expo kapanış töreninde açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemiz, bütün bunları gözeten bir yaklaşımla hareket ediyor. Türkiye'yi öteki ülkelerden ayıran en önemli özellik budur.

Geçmişinde sömürge lekesi bulunmayan bir devlet olarak, gittiğimiz her yerde fark koyduğumuzu düşünüyorum.

Bu başarı hikayesini ara başlıkları ile kısaca özetlemek istiyorum. Makro ekonomik verilerden başlamak istiyorum. Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama 5,8 oranında büyüttük. Türkiye'nin milli gelirini 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibarı ile milli gelirde dünyada 13. sırada yer alıyoruz. İhracatımızı36 milyar dolardan 167 milyar dolara yükselttik. Turizimde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üstüne çıkıyoruz. IMF'ye olan borcumuz 123 milyar dolardı, 2013 yılında mayıs sıfırlamak itibarı ile defteri kapattık. Ekonomideki bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanlarının her birinde tarihi yatırımlara imza attık.

Eğitime ayrılan kaynağı 10 milyar liradan bu yıl itibarı ile 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.