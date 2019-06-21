Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Sağlık alanı başta olmak üzere hizmet sektörüne de çok önemli görevler düşüyor.

- Destek verdiğimiz arkasında durduğumuz iş dünyası da bizi mahçup etmiyor. Aynı şekilde sanatçılarımız ve sporcularımız da ülkemizin yüzünü ağırtan başarılara imza atıyor. Uzunca bir süre ülke insanının, üretkenlik, beceri yönlenleri törpülenmeye çalışılmıştır.

- Terör örgütlerinin saldırılarından darbe teşebbüslerine ve ekonomik tuzaklara kadar uzanan bu badirelerden biri Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksan olurdu. Türkiye her sınavdan gücünü arttırarak çıktı.

- Elbette terörle mücadelede can kayıplarıyla ekonomide birtakım sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ama unutmayalım ki şehit olmak sıradan bir olay değildir.

- Ülkemizin düşürülmek istendiği durumla ödediğimiz bedeller arasında doğrudan ilişki vardır. Hep söyledim, söylüyorum onlar kaçacak biz kovalayacağız. İnlerine girdik inlerine girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur.

- Teröristlerin en üst kademelerinde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz, duyuyorsunuz.

- 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz, belki bedel ödemeye devam edeceğiz.

- Çok daha güçlü çok daha bağımsız Türkiye bırakmayı başaracağız.

- Bunun adı büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

- Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa her şeyden önce milletine ve ülkesine haksızlık ediyordur.

- İnsanımızın tamanına daha iyi hizmet edebilmek için gecemizi gündümüze kattık.

- Kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşı çıktık.

- Milletin emanetine de asla halal getirmedik. Milletimiz bizi 94 yılından beri hiç yalnız bırakmadı.

- İstanbul'da da Cumhur İttifakı olarak 39 ilçenin 25'ini kazanarak tartışmasız bir şekilde galip geldik.

- Zaten işin yönetim noktasında komisyonlarıyla, meclisiyle AK Parti Cumhur İttifakı'nın kontrolu olduğu ortadadır. Bununla bir şeyi ifade etmek istiyorum yani burada pazar günkü seçimin dışında her şey Cumhur İttifakı olarak bitmiştir. Şimdi sadece vitrinde bir başkanlık olayı var. Bununla birlikte eksik olan tamamlanacaktır.

- Her şeyden önce ilk belediye başkanlığına geldiğimde İstanbul'un çöp dağlarıyla nasıl pislikler içerisinde olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Kısa bir zamanda İstanbul'u bu çöp dağlarından nasıl temizlediğimizi de sizler biliyorsunuz. Birinci yılın sonunda uluslararası toplantı Habitat 2 toplantısı zirvesi yapıldı ve o zirvede sonuç bildirgisine şu girdi; Dünyanın en temiz şehri İstanbul.