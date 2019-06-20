Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı sosyal medya ve televizyon ortak yayınında Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman’ın sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
 
Acaba Batı (23 Haziran seçimleri) ile neden bu kadar ilgileniyor?" sorusu var. İlgilenmeleri tabi manidar. 31 Mart'ta ciddi saldırılar oldu. Özellikle Yunan basını bu işin üzerine gitti.
Pazar günü seçime gidiyoruz. Çıkacak sonuca hep birlikte razı olacağız.
 
Valimiz olayı yargıya taşıma kararında.
 

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