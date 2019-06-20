Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Acaba Batı (23 Haziran seçimleri) ile neden bu kadar ilgileniyor?" sorusu var. İlgilenmeleri tabi manidar. 31 Mart'ta ciddi saldırılar oldu. Özellikle Yunan basını bu işin üzerine gitti.

Pazar günü seçime gidiyoruz. Çıkacak sonuca hep birlikte razı olacağız.



Valimiz olayı yargıya taşıma kararında.

