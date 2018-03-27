Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan , bu akşam Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme de, Türkiye-Katar ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

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