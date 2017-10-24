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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyindeki mevcut adaletsizlik giderilmedikçe, BM reformunun tam anlamıyla başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyindeki mevcut adaletsizlik giderilmedikçe, BM reformunun tam anlamıyla başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağını söyledi

24 Ekim 2017 Salı 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik BM mesajı
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin kuruluşunun 72. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı."BM çatısı altında terörizme karşı dayanışma ve işbirliğinin artırılması elzemdir" diyen  Erdoğan mesajda şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin kurucu üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Örgütünün 72’nci kuruluş yıl dönümünün milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, uluslararası barış ve güvenliğin korunması alanında devletlerin seslerini duyurabildikleri, sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirebildikleri yegane evrensel platform olan BM’nin ve onun temsil ettiği değerlerin en kuvvetli savunucuları arasında yer almaktadır. Ülkemiz, halihazırda, ihtilafların önlenmesi ve çözümü, arabuluculuk, terörle mücadele, barışı koruma faaliyetleri, kalkınma ve insani yardımlar ile Medeniyetler İttifakı başta olmak üzere Birleşmiş Milletler zemininde yürütülen çalışmalara çok ciddi katkılar sağlamaktadır.

TEHDİT TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN GELMEKTEDİR
BM bütçelerine verdiği desteği artıran ülkemiz ayrıca, bölgesinde önemli bir iş, finans ve kültür merkezi olan İstanbul’un aynı zamanda bir BM merkezi olması yolunda da adımlar atmaktadır. Bunun yanında Türkiye, kadim tarihinin, ilkelerinin ve medeniyet anlayışının bir nişanesi olarak Suriye ve Irak’taki çatışmalardan kaçan 3,5 milyon sığınmacıya kapılarını açmış, arakan’dan Somali’ye kadar tüm mazlum ve mağdurların yükselen feryatlarına tepkisiz kalmamıştır. bugün ülkemiz, milli gelire oranla dünyanın en cömert ülkesi konumundadır. Halihazırda BM misyonuna ve küresel barışa tehdit terör örgütlerinden gelmektedir. DEAŞ, El Kaide, YPG, PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi eli kanlı çeteler, sadece ülkemizin güvenliği için değil, bölgemiz ve tüm dünyanın güvenlik ve istikrarı için de ciddi risk oluşturmaktadır. Hiçbir bahane terör örgütlerinin silaha boğulmasını, hiçbir hesap da terörün meşrulaştırılmasını mazur göstermez. Bilhassa BM çatısı altında terörizme karşı dayanışma ve işbirliğinin artırılması elzemdir.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR
Tehditlerin, sınamaların ve ihtiyaçların kökten değiştiği günümüzde, çok geniş bir yelpazede görev üstlenen BM’nin aynı kalması düşünülemez. BM reformu an itibariyle ertelenemez, ihmal edilemez, görmezden gelinemez bir ihtiyaçtır. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sloganında sembolleşen Güvenlik Konseyindeki mevcut adaletsizlik giderilmedikçe, ne küresel barışın tam olarak tesisi, ne de BM reformunun tam anlamıyla başarıya ulaşması mümkün olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye, BM Güvenlik Konseyine daha adil, daha demokratik, şeffaf, etkin ve hesap verebilir bir nitelik kazandıracak BM reformuna desteğini sürdürecektir. Bu düşüncelerle, Birleşmiş Milletler Örgütünün çalışmalarının dünyamıza barış, refah ve huzurun getirilmesine vesile olmasını diliyor, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü en samimi duygularımla tebrik ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
BM Güvenlik KonseyiBMDHKP-CFetö
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