Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'tek tip kıyafet' tepkisi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyme kararını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Çıkıyor da ne konuşuyor, söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili onların yakınları yok mu diyor. Onlar onları halde görünce ne yapacaklar, üzülmeyecekler mi, şöyle olmayacak mı böyle olmayacak mı? Ya sen ne cins adamsın be. Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 15 Temmuz gecesi 23.17 havalimanına gelip oradan Bakırköy’deki belediye başkanına gidip onun evinde istirahate çekilip televizyondan seyreden birinden ne bekleyebilirsiniz" dedi.

AK Parti Kastamonu 6. İl Kongresi, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğani katıldığı kongrede yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, "Şimdi ana muhalefetin maalesef bugün başındaki zatın bu köprüde şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Hale bak ya. Çıkıyor da ne konuşuyor, söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili onların yakınları yok mu diyor. Onlar onları halde görünce ne yapacaklar, üzülmeyecekler mi, şöyle olmayacak mı böyle olmayacak mı? Ya sen ne cins adamsın be. Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yapıyorlar diye bunu düşünüyor musun? Niye düşünsün ki 15 Temmuz gecesi 23.17 havalimanına gelip oradan Bakırköy’deki belediye başkanına gidip onun evinde istirahate çekilip televizyondan seyreden birinden ne bekleyebilirsiniz. Cumhurbaşkanı bana haber verseydi onu beklerdik diyorsun. Oh oh, ben haberi verdim. Haberi tüm milletime verdim. Ve biz telefonlarla, haberi verdiğimizde on binler, yüz binler meydanlara yürüdü. Atatürk Havalimanı’na indiğimde on binler oradaydılar. Ama sen öyle bir tipsin ki geliyorsun orada o on binleri görüyorsun, onların arasında tankların sorumlularıyla senin ekibin görüşmeler yapıyor. Oradan kaçıp Bakırköy’e gidiyorsun. Bu karakter meselesi, cibilliyet meselesi. Bir de kalkıp bir başka yalan söylüyorsun. Darbe olsa karşısına ilk defa ben dikilirim diyorsun. Sevsinler seni, neyi dikiliyorsun" dedi.

"Sende bu karakter bu cibilliyet yok ki, işte ispatı ortada kaçtın gittin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sende bu karakter bu cibilliyet yok ki. Neyi yaptın, işte ispatı orada kaçtın gittin. Seni milletim iyi tanıyor. Nasıl yalancı olduğunu çok iyi biliyor. Bu kişi hayatının hiçbir döneminde ülkemizin, milletimizin, devletimizin hakkını hukukun savunmamıştır. Tam tersine hep fitneni, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde olmuştur. Bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdik. PKK’nın destek verdikleriyle el ele kol kola yürüyen kişi değil mi? Dağdakileriyle yürüyen değil mi? Onlar ona destek verdi, gitti Hakkari’de miting yaptı. Bu iş yürek işi. Öyle lafla yürümüyor. Ve onların kulağına üflediği eline tutuşturduğu yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığın sanıyor. Her şey yalan. Veriyorlar eline üç beş paçavra. Onları sallayarak güya muhalefet yapıyor. Kendisi buraya gelirse geldiği zaman ona şunu söyleyin. Ayşe kardeşimizi ve onunla birlikte Kastamonu’nun 15 Temmuz’da verdiği 3 şehidin hesabını sorun ona. Yolu düştüğünde şehit ailelerinin ve gazilerimizin hesabını sorun. Ülkemize verilen milyarlarca liralık maddi zararın hesabını sorun" ifadelerini kaydetti.

"Kalpleri nasır bağlamış, kalpleri mühürlüdür"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı yürüyüşe de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristler için Ankara’dan İstanbul’a yürürken şehitlerin, gazilerimizin ve gözü yaşlı ailelerimizin sızısını hissedip hissetmediğini sorun. Saklandıkları yerde televizyonlardan olayları izleyenler, bu sorulara cevap veremez. Daha da önemlisi, kalpleri nasır bağlamışların bu soruya verebilecekleri bir cevapları zaten yoktur. Bunların gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz. Ağızları vardır, dilleri vardır hakkı söylemez. Çünkü bunların kalpleri mühürlüdür. Terörle mücadelede, sınır operasyonlarında, 15 Temmuz’da şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 seçimlerine de dikkat çekerek, "Kastamonulu kardeşlerim darbe girişiminde, halk oylamasında gösterdikleri kararlı duruşu 2019 yılında bir adım daha ileri taşıyacaklardır. Gençler, unutmayınız, Cumhurbaşkanınız, genel başkanınız da sizinle. Biz bu yollardan geldik. Bay Kemal gibi göklerden zembille inmedik, veya bir kasetle cd ile gelmedik. Bizim farkımız var. Bu siyasi mücadelenin içerisinde 40 yılı aşkın bir süre. Bu mücadeleyi vere ver dağ taş demeden yürüye yürüye geldik. Bugün buradaki birlikteliğimizi, büyük ve güçlü Türkiye’mizin çok önemli dönüm noktası olarak görüyorum. Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den diliyorum" dedi.