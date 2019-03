Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Senin vatanseverlik diye bir şeyin yok!

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış törenindeki konuşmasında, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi ile Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı arasının resmen hizmete açıldığını bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 398 kilometre uzunluğunda olduğunu, projenin 70 kilometrelik Kınalı-Odayeri Kesimine bugüne kadar 1,2 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Erdoğan, otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde olduğu Odayeri-Kurtköy arasının trafiğe açık olduğunu, Odayeri-Yassıören arasının 29 Ekim'de İstanbul Havalimanı'yla hizmete sunulduğunu ve bugün açılışı yapılan kısımla otoyolun Çatalca'ya kadar uzatıldığını anlattı.

Erdoğan, "Böylece Çatalca'dan trafiğin yoğun olduğu vakitlerde 2-3 saati bulan Kurtköy yolculuğu 50 dakikada tamamlanmış olacak. Nereden nereye... AK Parti demek hizmet demektir. Çatalca'dan İstanbul Havalimanı'na da 13 dakikada ulaşabileceksiniz. Nereden nereye... Yol medeniyettir, yolu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Su medeniyettir, suyu olmayan medeniyetten bahsetmesin. Belediye ne demek? Yol, su, altyapı demek. Atık su, içme suyu, yağmur suyu kanallarını kim yapacak? Belediye yapacak." diye konuştu.

Habibler Kavşağı-Başakşehir Kavşağı bağlantılarıyla da Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'nın otoyola ve köprüye doğrudan erişiminin sağlandığını belirten Erdoğan, yatırım bedeli 180 milyon dolar olan Çatalca-Yassıören Kesimi ile yatırım bedeli 15 milyon dolar bağlantı kavşaklarının hayırlı olmasını diledi.

"ÇATALCA'YI ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları anlattı:

"Yıldırım Beyazıt'ın emaneti olan Çatalca, eski çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Oturduğunuz yerin kıymetini biliyorsunuz değil mi? Evliya Çelebi burayı, 'Bağlı, bahçeli, hayat sulu bir belde.' olarak tanıtıyor. Osmanlı Sarayı'ndaki güzide atların yemleri, buradaki çayırlardan gidermiş. Sırbistan'ın elimizden çıkmasının ardından o bölgeden göç eden kardeşlerimiz de Çatalca'ya yerleştirilmişler. Osmanlı'nın Yeşilköy'e kadar çekilmesine yol açan 1877 Osmanlı Rus Savaşı'nda bu bölge adeta harap olmuştur. Ardından Bulgarlar, Çatalca'nın kapısına dayanmıştır. Osmanlı Balkanlar'dan çekilirken, ana yurda göç edenlerin bir bölümü Çatalca'yı mesken tutmuştur. İstiklal Savaşımızda Çatalca en güçlü direnişin verildiği yerlerden biriydi. Mübadele döneminde de ilçemize göçler sürmüştür. Bugün Çatalca, 39 mahallesi ve 75 bine yaklaşan nüfusuyla ülkemizin kültürel zenginliği en yoğun ilçelerinden biri durumundadır."

Kuzey Marmara Otoyolu ile Çatalca'nın İstanbul'un merkezine biraz daha yakınlaştığına değinen Erdoğan, açılışı yapılan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı Çatalca'ya kadar uzatarak ilçenin banliyö ve hızlı tren aracılığıyla İstanbul'a ve Türkiye'ye yakınlaştırılacağını söyledi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapımı devam eden Çatalca Çevre Yolu'nu da inşallah bu yıl sizlerin hizmetine sunacağız. Çatalca'nın kuzeyinde hem tabiat harikası ormanlar hem de Karadeniz var. İlçemizin turizmini geliştirmek için bu bölgede yürüyüş güzergahlarından yamaç paraşütüne kadar her türlü doğa sporunu teşvik edecek, düzenlemeler yapacağız. Trakya bölgemizin önemli tarım, hayvancılık merkezlerinden biri olan Çatalca'yı ihtisas tarım ve hayvancılık organize sanayi bölgesiyle önde gelen bir üretim üssü haline dönüştüreceğiz. Artık ilçe merkezinin içinde kalan küçük sanayi sitesini kaldırıp daha geniş bir alanda yepyeni ve modern bir sanayi sitesi kuracağız. Kültür sanat merkeziyle, kapalı pazar yeriyle, kapalı spor salonuyla, meydanıyla, çevre düzenlemeleriyle, sosyal tesisleriyle Çatalca'yı geleceğe taşıyacak tüm projelerimiz hazır."

"Çatalca, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'evet' diyor muyuz?" diye soran Erdoğan, katılımcılardan gelen "Evet" yanıtı üzerine, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'e destek istedi.

BAY KEMAL ÇIK İZAH ET

Şimdi Ankara'da yine yolsuzluklar içerisinde olan bir aday koymuşlar. Adamda her türlü yolsuzluk var. Buyurun, vergi, senet... Hesabını veremiyor şu anda. Hadi ver hesabını. Bay Kemal çık, adayının bu karşılıksız senediyle ortada dolaştığını sen izah et.

Ülkemiz tarihinin en büyük demokrasi reformlarını biz hayata geçirdik. Bu ülkede ve bu şehirde kimin kökeniyle uğraştık? Kimin inancına ve mezhebine karıştık? Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Ülkemizin yurt dışındaki itibarını yükselttik, bizim amacımız hem ülkemizin kazanımlarını daha ileriye taşımak hem de ekonomik ve güvenlik alanında başladığımız işleri bitirmektir. Evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 ve 2071 hedefleri için bunları gerçekleştireceğiz. İstanbul her zaman yanımda oldu.

TERÖRÜN KAYNAĞININ İSLAM DÜNYASI OLDUĞUNU NASIL SÖYLERSİN?

Yeni Zelanda'da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Bakın size ekranda kendisini bizzat izlettim. Adamın söylediği ortada bir Müslüman kendisi için nasıl böyle bir şey söyler? Cuma namazında olan benim Müslüman kardeşlerime İslam düşmanı bir namussuz bu… Sen bunun üzerine bir şeyler söyle… Bana burada sen fatura kesemezsin. Senin vatanseverlik diye bir şeyin yok.

"Bay Kemal, eğer sen bir Müslümansan terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin? Önce sen kendini bir test et. 'İslam dünyası kendisine bir bakmalı' diyor, bir Müslüman nasıl böyle bir şey söyler. Sen bu ülkede kimlerle berabersin? Teröristle berabersin. Kim var kolunda? HDP-Sözde İYİ Parti, bir tarafta da Saadet var. Şimdi bu dörtlü çeteye sandıkta Osmanlı tokadı atmaya var mıyız?