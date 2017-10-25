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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 ve 7038 sayılı kanunları onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 ve 7038 sayılı kanunları onayladı

25 Ekim 2017 Çarşamba 08:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı
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CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca üç kanunu onaylayarak  yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu"  ile 7037 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında  Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında  Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7038 sayılı "Türkiye  Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile  İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı  Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İş Birliği Faaliyetlerine  İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u  onayladı.

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Recep Tayyip ErdoğanKanun
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